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За рулем

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Этот автомобиль способен проехать 800 км на одном заряде батареи

Этот автомобиль способен проехать 800 км на одном заряде батареи

Компания Volkswagen анонсировала концепт электромобиля Mission Efficiency, который идейно продолжает модель XL1, выпускавшуюся с 2013 по 2016 год.

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