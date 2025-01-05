Константин Ольшанский 4 января 2024 г., 9:11 Уже поляки открыто пишут, что сводки Киева об отличной работе ПВО, выглядят глупо Российские войска за истекшие сутки нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине, сообщает Минобороны.
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