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Русский Днепропетровск

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Politico: Русские вставили «Гераням» искусственный мозг, он сам выбирает, на чем или ком поставить крест

Константин Ольшанский 4 января 2024 г., 9:11   Уже поляки открыто пишут, что сводки Киева об отличной работе ПВО, выглядят глупо Российские войска за истекшие сутки нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине, сообщает Минобороны.

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