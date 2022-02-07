07.02.22==Грузия готовит второй фронт против РФ, Южная Осетия готова к борьбе

ЦХИНВАЛ В последние дни широко обсуждается продвижение дополнительных военных сил России на боевое дежурство на территории Белоруссии и особенно — заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности страны к войне на стороне России.
ЦХИНВАЛ В последние дни широко обсуждается продвижение дополнительных военных сил России на боевое дежурство на территории Белоруссии и особенно — заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности страны к войне на стороне России.
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