Лев Сивохин Правильной была фраза в годы Великой Отечественной Войны- " Убей фашиста, сколько раз увидишь столько и убей...". Похоже неонацистская Украина заслуживает только одного- уничтожения.

Регина Толстоброва Как обидно, что на нашу землю вторглись украинские нацисты.