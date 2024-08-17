Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Русиш швайне, тупой Иван»: Украина показала, кто вторгся в Курскую область

«Русиш швайне, тупой Иван»: Украина показала, кто вторгся в Курскую область

  Лучшего мотивирующего ролика, чем сняли в Курской области два украинских упыря, сложно себе представить.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Правильной была фраза в годы Великой Отечественной Войны- &quot; Убей фашиста, сколько раз увидишь столько и убей...&quot;. Похоже неонацистская Украина заслуживает только одного- уничтожения.
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9 час.
Регина Толстоброва
Как обидно, что на нашу землю вторглись украинские нацисты.
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4 час.
Сергей
Сколько можно бороться с последствиями!!!! Причину уничтожить мы должны!!! Фашистские штаты ссаноматрасников  - только ПОЛЬНОСТЬЮ СТЕРЕТЬ НАХ!!!
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2 час.

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