Лучшего мотивирующего ролика, чем сняли в Курской области два украинских упыря, сложно себе представить.
«Русиш швайне, тупой Иван»: Украина показала, кто вторгся в Курскую область
Комментарии
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Лев Сивохин
Правильной была фраза в годы Великой Отечественной Войны- " Убей фашиста, сколько раз увидишь столько и убей...". Похоже неонацистская Украина заслуживает только одного- уничтожения.
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9 час.
Регина Толстоброва
Как обидно, что на нашу землю вторглись украинские нацисты.
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4 час.
Сергей
Сколько можно бороться с последствиями!!!! Причину уничтожить мы должны!!! Фашистские штаты ссаноматрасников - только ПОЛЬНОСТЬЮ СТЕРЕТЬ НАХ!!!
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2 час.
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