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Орбитальный аппарат NASA запечатлел, как марсоход Curiosity движется по Красной планете

Орбитальный аппарат NASA запечатлел, как марсоход Curiosity движется по Красной планете

Марсоход Curiosity карабкается по крутому склону горы Шарп, расположенной в кратере Гейла / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona На снимке, сделанном камерой HiRISE аппарата MRO, земной ровер выглядит маленькой точкой в самом центре кадра.

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