Орбитальный аппарат NASA запечатлел, как марсоход Curiosity движется по Красной планете

Марсоход Curiosity карабкается по крутому склону горы Шарп, расположенной в кратере Гейла / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona На снимке, сделанном камерой HiRISE аппарата MRO, земной ровер выглядит маленькой точкой в самом центре кадра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии