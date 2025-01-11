Генпрокурор РФ Игорь Краснов поздравил коллег с профессиональным праздником

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил коллег и ветеранов с Днем работника прокуратуры. В своем обращении он отметил, что в этой профессии всегда были востребованы неравнодушие, порядочность, принципиальность и уважение к закону.
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