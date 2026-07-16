Волонтеров Икрянинского района отметили наградами Думы Астраханской области

В Доме культуры «Юбилейный» села Икряное состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию добровольцев, которые с первых дней специальной военной операции оказывают всестороннюю помощь российским бойцам.
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