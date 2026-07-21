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Алиев рассказал о тайной встрече экс-чиновников из РФ и ФРГ в Азербайджане

Алиев рассказал о тайной встрече экс-чиновников из РФ и ФРГ в Азербайджане

Территорию Азербайджана использовали для тайной встречи бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников, обсуждавших варианты урегулирования конфликта на Украине, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев 21 июля на пресс-конференции в Берлине, сообщает РБК.

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