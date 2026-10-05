Trump Taps Intelligence Chief Jay Clayton As AI Czar, Brushing Off Calls To Slow Down President Trump on Sunday named Director of National Intelligence Jay Clayton the White House's AI czar.
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