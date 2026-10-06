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Газета.ру

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Макрон наблюдал за испытанием новой ракеты, способной нести ядерный заряд

Макрон наблюдал за испытанием новой ракеты, способной нести ядерный заряд

Вооруженные силы Франции впервые провели успешные испытания новой стратегической ракеты с борта атомной подводной лодки.

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