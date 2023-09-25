Телефон . того, еле покашливал вчера днём, настолько много сообщений прилетело. Начинались банально «а ты слышал .
Севастополь под ударом: злые мысли о нервных гражданах
Комментарии
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Андрей Павлов
Ну автор и балбес! В "Ещё раз о стратегии" описал стратегию Запада, которую они обнародовали. И обнародованной верить? Там всё-таки не все идиоты. Мы вообще стратегию не обнародовали, сплошной туман. "Денацификацию и демилитаризация" была возможна в самом начале, когда у нас был значительный перевес по вооружению. Сейчас практически паритет, кроме авиации. И кстати цель "де... и де..." гораздо быстрее быстрее была бы достигнута, если бы перекрыли возможности доставки украм западного вооружения, что при наличии в ихней логистике туннелей под Карпатами и мостов через Днепр вполне осуществимо. Почему бережем укровскую транспортную инфраструктуру, автор? Никогда не упрекал военных, Генштаб и министра, потому что они грамотно все делают в данной ситуации. Ведь военные разрабатывают стратегию и тактику достижения ЦЕЛИ, а ее задают политики. Значит такая цель сейчас - затягивать СВО. Не знаю, какая у Запада стратегия, но две цели просматриваются и за счёт хохлов успешно реализуются, в чем мы ему помогаем. Первое это минимизация популяции славян, которых Запад обоснованно побаивается, и второе - обкатывание западного оружия в условиях реального конфликта. Заметили наверное, что поставки по сложности и современности вооружения идут по нарастающей?так как, будем помогать Западу совершенствовать оружие в преддверии вероятного противостояния? И параллельно уменьшать славянский генофонд, причем самых пассионарных и мотивированных?
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3 час.
Александр Хироников
Читаю и думаю: все такие вумные! Автора как только уже не обозвали. Я не буду анализировать статью, пусть спецы разбираются а про смысл ответных анализов напишу слова из песни: "Повалила буря лес – На осине ясень. Королям без королевств До сих пор не ясен Этот грёбаный ответ На вопрос «Что делать?», То ли красить в чёрный цвет, То ли, сука, в белый!"
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3 час.
ИП
Иван Петров
Типа молчите, ничего страшного, вы же диванные, ну размоблили, ну Севастополь, ну штаб ЧФ, а так, прекрасная маркиза, всё хорошо всё хорошо, раньше красные линии чертили, а теперь молчать предлагают, вот смысл этой статьи
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3 час.
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