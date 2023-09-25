Севастополь под ударом: злые мысли о нервных гражданах

Андрей Павлов

Ну автор и балбес! В "Ещё раз о стратегии" описал стратегию Запада, которую они обнародовали. И обнародованной верить? Там всё-таки не все идиоты. Мы вообще стратегию не обнародовали, сплошной туман. "Денацификацию и демилитаризация" была возможна в самом начале, когда у нас был значительный перевес по вооружению. Сейчас практически паритет, кроме авиации. И кстати цель "де... и де..." гораздо быстрее быстрее была бы достигнута, если бы перекрыли возможности доставки украм западного вооружения, что при наличии в ихней логистике туннелей под Карпатами и мостов через Днепр вполне осуществимо. Почему бережем укровскую транспортную инфраструктуру, автор? Никогда не упрекал военных, Генштаб и министра, потому что они грамотно все делают в данной ситуации. Ведь военные разрабатывают стратегию и тактику достижения ЦЕЛИ, а ее задают политики. Значит такая цель сейчас - затягивать СВО. Не знаю, какая у Запада стратегия, но две цели просматриваются и за счёт хохлов успешно реализуются, в чем мы ему помогаем. Первое это минимизация популяции славян, которых Запад обоснованно побаивается, и второе - обкатывание западного оружия в условиях реального конфликта. Заметили наверное, что поставки по сложности и современности вооружения идут по нарастающей?так как, будем помогать Западу совершенствовать оружие в преддверии вероятного противостояния? И параллельно уменьшать славянский генофонд, причем самых пассионарных и мотивированных?