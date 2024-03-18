Работу светофоров скорректировали в 3 округах Подмосковья за неделю

Работа по оптимизации движения на перекрестках продолжается в Подмосковье. Только за неделю дорожные службы скорректировали работу светофоров в трех округах Московской области — Долгопрудном, Домодедове и Фрязине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии