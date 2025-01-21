В России мигрантов могут лишить права на налоговые вычеты НДФЛ

С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР Группа депутатов Госдумы от ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, намерена представить законопроект, который лишит иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), независимо от их статуса налогового резидента.