В России мигрантов могут лишить права на налоговые вычеты НДФЛ

С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР Группа депутатов Госдумы от ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, намерена представить законопроект, который лишит иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), независимо от их статуса налогового резидента.
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