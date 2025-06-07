Итальянская нефтегазовая группа Eni ликвидировала представительство в России

Итальянская нефтегазовая группа Eni S.p.A. ликвидировала представительство в России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП).
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