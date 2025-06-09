В России потребовали восстановить названного Алаудиновым дебилом священника

Леонид Никитин Я уважаю очень Алаудинова, как воина, как честного человека! Но восток дело тонкое, хоть и говорят, что Бог един, но внутри считают, что Бог это только Аллах. Мусульманство религия молодая, активная и нацелена на захват всего мира, по сему и готовят бойцов, воинов за свою религию. Православие - это любовь и прощение, по сему и проигрывает! Любовь всегда будет проигрывает агрессивности, тем более в мусульманстве существуют очень агрессивные течения, с которыми они не борются, там и само мусульманство извращается, но терпят их и принимают, так как это ударный отряд мусульман.

ВУ Владимир Уфимцев Кто этот Алаутдинов? Распиаренный на войне чеченский генерал. Так иди воюй, генерал. Не надо влезать в те сферы где вы, сударь, ни в зуб ногой... Это НАШ разговор с НАШИМ священников, и о НАШИХ проблемах с мигрантами из Средней Азии. Которых ВРАГИ России миллионами (!) завезли в страну, и кто представляет РЕАЛЬНУЮ угрозу для БЕЗОПАСНОСТИ России. Случись что, что может противопоставить этот же самый Алаутдинов против толпе хорошо обученных, диких, накачанных фанатиков-мусульман? Печальный опыт Крокуса показал - ничего... Просто болтовня... очередной самопиар.