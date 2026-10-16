Лыжи, старый шкаф, кастрюли в многолетнем ожидании переезда на дачу… Если лоджия стала складом забытых вещей, самое время это исправить: драгоценные метры хотя и не входят по закону в жилплощадь, но явно не помешают.
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