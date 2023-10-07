К чему снятся умершие близкие

Зачем к нам во снах приходят призраки умерших? Что они хотят сказать нам? Существует сравнительно небольшая группа людей, способных, по их утверждению, видеть и общаться с мертвыми, духами и прочими потусторонними сущностями, существование которых не доказано официальной наукой.
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