К чему снятся умершие близкие

Зачем к нам во снах приходят призраки умерших? Что они хотят сказать нам? Существует сравнительно небольшая группа людей, способных, по их утверждению, видеть и общаться с мертвыми, духами и прочими потусторонними сущностями, существование которых не доказано официальной наукой.