Минобороны показало уничтожение движущегося танка ВСУ на Запорожском направлении

В Сети появилась видеозапись уничтожения танка ВСУ, который перемещался по лесистой местности.Русские артиллеристы точным ударом по танку ВСУ остановили передвижение противника на Запорожском направлении.
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