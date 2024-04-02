В почтовых отделениях в Левобережном началась подписная кампания

Почта России открыла подписку на более 6 000 изданий на второе полугодие 2024 г. Оформить и оплатить подписку можно на сайте компании в разделе «Подписка онлайн», в мобильном приложении, в любом почтовом отделении и даже на дому с помощью почтальона.