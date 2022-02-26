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Министр спорта Франции попросила команды и спортсменов страны не ездить в Россию

Министр спорта Франции попросила команды и спортсменов страны не ездить в Россию. Роксана Марасиняню организовала встречу с ключевыми руководителями французского спорта, включая главу Национального олимпийского и спортивного комитета Франции и руководство Лиги 1.

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