Министр спорта Франции попросила команды и спортсменов страны не ездить в Россию. Роксана Марасиняню организовала встречу с ключевыми руководителями французского спорта, включая главу Национального олимпийского и спортивного комитета Франции и руководство Лиги 1.
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