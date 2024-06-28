Прокуратура Перу подала очередную жалобу на Педро Кастильо

Новую конституционную жалобу на бывшего президента этой страны Педро Кастильо по подозрению в совершении преступления, связанного с несовместимыми переговорами или злоупотреблением служебным положением, незаконным назначением в ущерб государству, подала прокуратура Перу.
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