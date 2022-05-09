Политолог Ася Абдулова: киевскому режиму не удалось стереть память о Великой Отечественной войне

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Фото из личного архива Ровно 75 дней прошло с начала специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины.