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Политолог Ася Абдулова: киевскому режиму не удалось стереть память о Великой Отечественной войне

Политолог Ася Абдулова: киевскому режиму не удалось стереть память о Великой Отечественной войне

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Фото из личного архива Ровно 75 дней прошло с начала специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины.

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