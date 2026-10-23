Краснодарский краевой суд признал 27-летнего уроженца Украины виновным в госизмене за передачу сотруднику СБУ видеозаписи и данных об автомобилях с парковки гостиницы «Бригантина» в Геленджике, за что он получил 100 долларов в криптовалюте.