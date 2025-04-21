НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Вратарь «Оттавы» Улльмарк во 2-й раз пропустил 6 шайб в матче плей-офф. В 11 играх в Кубке Стэнли за карьеру у него 3 победы при 87,7% сэйвов и КН 3,82

«Сенаторс» проиграли «Лифс» (2:6) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).  31-летний швед отразил 18 из 24 бросков по своим воротам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх