Фонд святой Екатерины презентует гуманитарные проекты на международной выставке ИННОПРОМ-2024

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля, ФедералПресс. Одна из ведущих благотворительных организаций России – Фонд святой Екатерины – презентует свои гуманитарные проекты на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024.
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