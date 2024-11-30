🇬🇧🇰🇬 Об интересе британских корпораций к киргизскому урану Интересная встреча осталась без особого внимания общественности в Киргизии.
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🇬🇧🇰🇬 Об интересе британских корпораций к киргизскому урану Интересная встреча осталась без особого внимания общественности в Киргизии.
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