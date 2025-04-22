В пригородном лесу Тамбова состоится большой кинологический праздник

26 апреля в 10 часов Пригородном лесу Тамбова состоится большой кинологический праздник. На одной площадке пройдут два мероприятия: Всероссийская выставка собак всех пород САС Чемпион Федерации, проводимая под эгидой Российской кинологической федерации и "13-я Тамбовская выставка легавых собак памяти эксперта всероссийской категории Павла Григорьевича Стяжкина", под эгидой Ассоциации "Росохотрыболовсоюз".