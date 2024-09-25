Политика как он...
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Политика как она есть

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Астрологи объявили неделю "это другое" в ООН

Астрологи объявили неделю "это другое" в ООН

Пересмотрел я целую кучу различных выступлений в ООН. Как говорят летсплейщики в случаях, когда им проходится проходить плохие игры «Я страдал, чтобы вам не пришлось».

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Комментарии
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Aнатолий Райков
https://rutube.ru/video/2d2b3fdc3310ab459a14d75153765521/?t=4&amp;r=plwd
Обезьяна - Чёт жопа чешется
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