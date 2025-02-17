Депутат Журавлев выразил надежду на успешные переговоры с США

Если США и Россия станут союзниками, этому тандему в мире не будет никакой альтернативы. Об этом 17 февраля депутат Государственной Думы от партии «Родина», первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев рассказал «Известиям».
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