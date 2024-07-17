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"Выбрал — жрать!": Петербуржцы бойкотируют выступление "испуганного патриота" Реввы перед детьми

"Выбрал — жрать!": Петербуржцы бойкотируют выступление "испуганного патриота" Реввы перед детьми

ЭТОТ НЕ ТОНЕТ. ПОЧЕМУ МЫ ВСЕЙ РОССИЕЙ НЕ МОЖЕМ ДОЕСТЬ МАРМЕЛАДЗЕ Валерий Меладзе сначала показал всем, что у него нет "ни Родины, ни флага", а потом решил, что в России неплохо платят.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...Петербуржцы бойкотируют выступление &quot;испуганного патриота&quot; Реввы перед детьми...&quot; А вот НТВ и Россия-1 не бойкотирует... Лошадиная морда Реввы фигурирует в программе &quot;Звезды&quot; на НТВ и нередко в программе &quot;Утренняя почта с Николаем Басковым&quot; на Россия-1. Да только ли Ревва?😡🤮
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23 час.
Misha Glusch
да там вся шайка-лейка одним миром мазана, в том числе и те, кто остался, они еще в советское время завидовали, как жирно жрала шоубизтусовка на западе, дорвались тогда до корытца, теперя и за уши не оттянуть...или оттянуть?
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22 час.
Астон Мартин
Почему то про актеров и певцов много всякой писанины и в то же время ни одной путной песни за последнее время не создалось , и самое интересное про выводящих за бугор огромные финансовые состояния олигархов какая то нездоровая тишина , про тех кто продает америкосам и металл и титан да и любое сырье - ТИШИНА , мол одни актеры во всем  виноваты ...............почему так , интересно ???🥸🤔🤔🤔 и вообще торговать с западом сырьем по дешевке - это нормально или нет , а вот если певун что то скажет - это даааа , предательство ???
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19 час.

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