Британский аналитик заявил, что ВС РФ пробили огромную дыру в украинской обороне

РФ пробила огромную дыру в украинской обороне, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, российская армия добивается больших успехов, продвигаясь в ряде населенных пунктов на Донбассе, что открывает широкие возможности для дальнейшего наступления.
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