Госрегулирование цен на социально значимые товары могут усилить

В России предлагают усилить госрегулирование цен на социально значимые товары. С такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии