История комсомола. Разврат, бесовщина... церковки, березки... и олигархи

Сколько желчи и грязи вылило ВОНО!!! Явно же гнида подколодная, но потратить столько сил и времени, столько букаф только чтобы подчеркнуть всю свою мерзость...

Астон Мартин

..."Мало того, организационные формы «Молодой гвардии» были мало похожи на комсомольские — это была подпольная боевая организация, наподобие народовольческих или недавно разыскиваемых всюду НКВД воображаемых троцкистских, а не официальная властная структура при компартии, каковой давно стал предвоенный комсомол." ...не стоит замахиваться на святое , урод антисоветский...🥸