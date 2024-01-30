Одним из неприятных аспектов моего пионерского детства было знание, что в какой-то момент оно кончится и придется вступать в комсомол.
История комсомола. Разврат, бесовщина... церковки, березки... и олигархи
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Traveller
Сколько желчи и грязи вылило ВОНО!!! Явно же гнида подколодная, но потратить столько сил и времени, столько букаф только чтобы подчеркнуть всю свою мерзость...
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12 час.
Астон Мартин
..."Мало того, организационные формы «Молодой гвардии» были мало похожи на комсомольские — это была подпольная боевая организация, наподобие народовольческих или недавно разыскиваемых всюду НКВД воображаемых троцкистских, а не официальная властная структура при компартии, каковой давно стал предвоенный комсомол." ...не стоит замахиваться на святое , урод антисоветский...🥸
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7 час.
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