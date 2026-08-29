Сплошные выгоды для России: Как будет работать новый "шёлковый путь". Как верно подметил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, в условиях геополитической турбулентности Севморпуть становится всё более привлекательной альтернативой для южных маршрутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М Передозировка "Се...
- ВТ Пожар в многоэтаж...
- Делягин о якобы с...
Реконструировать ГУЛаг, туда - чинов коррупционных: пускай - строят дороги..