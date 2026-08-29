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Царьград

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Сплошные выгоды для России: Как будет работать новый "шёлковый путь"

Сплошные выгоды для России: Как будет работать новый "шёлковый путь"

Сплошные выгоды для России: Как будет работать новый "шёлковый путь". Как верно подметил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, в условиях геополитической турбулентности Севморпуть становится всё более привлекательной альтернативой для южных маршрутов.

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