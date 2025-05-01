01.05.2025 г. скоропостижно скончался Пагнуев Сергей Иванович. Прощание состоится 04.05.2025 по адресу: г.
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01.05.2025 г. скоропостижно скончался Пагнуев Сергей Иванович. Прощание состоится 04.05.2025 по адресу: г.