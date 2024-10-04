В Госдуме предложили пересмотреть льготы на услуги нотариусов

Федеральные и региональные тарифы могут различаться в несколько раз Некоторые российские льготники не могут получить скидку на услуги нотариусов, так как их не учли в перечне льготных категорий при оплате регионального тарифа.
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