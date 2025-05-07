Срочно! Выходки Киева достали Путина: элита вывозит свои семьи – Банковая готовится к страшному

Такое изменение стратегии российской стороны обусловлено как недавними действиями, в частности, попытками атак беспилотников на Москву, так и данными о подготовке Украиной масштабных провокаций в период проведения праздничных мероприятий в российской столице.
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