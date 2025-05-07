ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Уничтожать саботажников по законам военного времени! Сколько можно терпеть людские и материальные потери !!!!!Саранск! ШОК! В с...
  • Grandad
    "в случае отсутствия ответных действий со стороны Украины, российская сторона предпримет "соответствующие меры" по во...Погибших солдат В...
  • Гарий Щерба
    Надеемся 2-ого Курска  НЕДОПУСТЯТ...???Прорыв границы ВС...

Срочно! Выходки Киева достали Путина: элита вывозит свои семьи – Банковая готовится к страшному

Срочно! Выходки Киева достали Путина: элита вывозит свои семьи – Банковая готовится к страшному

Такое изменение стратегии российской стороны обусловлено как недавними действиями, в частности, попытками атак беспилотников на Москву, так и данными о подготовке Украиной масштабных провокаций в период проведения праздничных мероприятий в российской столице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх