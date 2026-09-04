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Оппонент кандидата в Госдуму от ХМАО Завального на дебатах напомнил о невыполненном им обещании 20-летней давности

Оппонент кандидата в Госдуму от ХМАО Завального на дебатах напомнил о невыполненном им обещании 20-летней давности

В ходе теледебатов кандидатов в Госдуму по одномандатным округам в Ханты-Мансийском автономном округе представитель КПРФ Василий Жуков обвинил действующего депутата Павла Завального («Единая Россия») в неисполнении обязательства 2001 года по ремонту дороги из Югорска в поселок Агириш.

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