Оппонент кандидата в Госдуму от ХМАО Завального на дебатах напомнил о невыполненном им обещании 20-летней давности

В ходе теледебатов кандидатов в Госдуму по одномандатным округам в Ханты-Мансийском автономном округе представитель КПРФ Василий Жуков обвинил действующего депутата Павла Завального («Единая Россия») в неисполнении обязательства 2001 года по ремонту дороги из Югорска в поселок Агириш.