На Урале начинается потепление

На Южном Урале начинается потепление. Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью в регионе отмечались по-настоящему зимние температуры: столбики термометров опустились до -6 градусов, а сегодня днем воздух прогреется максимум до +9 градусов.