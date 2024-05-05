На Урале начинается потепление

На Южном Урале начинается потепление. Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью в регионе отмечались по-настоящему зимние температуры: столбики термометров опустились до -6 градусов, а сегодня днем воздух прогреется максимум до +9 градусов.
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