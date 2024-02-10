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Затулин предупредил об усилении деятельности диверсантов и террористов Киева

Затулин предупредил об усилении деятельности диверсантов и террористов Киева

Киев меняет характер военных действий и усиливает диверсионно-террористическую деятельность. Об этом предупредил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

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