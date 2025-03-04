Маск заявил, что Зеленский хочет вечной коррупционной войны

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет, чтобы военный конфликт продолжался вечно, заявил американский бизнесмен, возглавляющий новый департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.
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