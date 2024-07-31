Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Аркадий Шацкий
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В США придумали, как победить всех.

В США придумали, как победить всех.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США опубликовала свой доклад о состоянии вооруженных сил страны, и он оказался печален.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Уже 3 года ждем ДОСТОЙНОГО ОТВЕТА и когда???????!!!! А по взрослому, как всегда ОПАЗДЫВАЕМ!
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5 час.
Александр Симаков
От кого Вы ответа ждёте, да ещё три года? Доклад-то опубликован 29 июля. 😀  А если бы внимательно прочли статью, то поняли бы, что ЭТО АМЕРИКАНЦЫ ПЫТАЮТСЯ ОТВЕТИТИТЬ  на возросшую военную и экономическую мощь России.  В своё время СССР пупок надорвал, пытаясь ответить на американскую СОИ.  Но СОИ была лишь мультиком, на которые клюнул СССР. А у нас сейчас не мультики, а натуральные Авангарды, Сарматы и Посейдоны.  Так что нам отвечать никому не надо, мы свой ход уже сделали. 😀
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1 час.

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