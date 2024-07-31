В США придумали, как победить всех.

Александр Симаков

От кого Вы ответа ждёте, да ещё три года? Доклад-то опубликован 29 июля. 😀 А если бы внимательно прочли статью, то поняли бы, что ЭТО АМЕРИКАНЦЫ ПЫТАЮТСЯ ОТВЕТИТИТЬ на возросшую военную и экономическую мощь России. В своё время СССР пупок надорвал, пытаясь ответить на американскую СОИ. Но СОИ была лишь мультиком, на которые клюнул СССР. А у нас сейчас не мультики, а натуральные Авангарды, Сарматы и Посейдоны. Так что нам отвечать никому не надо, мы свой ход уже сделали. 😀