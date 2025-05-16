NCCN присоединилась к глобальным онкологическим организациям для первого в истории международного учебного совещания по планам борьбы с раком 

Национальная комплексная онкологическая сеть (NCCN) — некоммерческий альянс ведущих онкологических центров в Соединенных Штатах, который публикует основанные на фактических данных экспертные рекомендации, основанные на консенсусе, — присоединилась к глобальным организациям на первом в истории Форуме специалистов по планированию борьбы с раком в Женеве, Швейцария, 14-16 мая.