storm24
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

storm24

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Что, без России голодно сидится? Сколько же кровососов обанкротились? Этот же Лондон потускнел, нет привлекательности...Возвращение в Рос...
  • Михаил Васильев
    Сами поехали, сами и разбирайтесь!Бизнесмен Михаил ...
  • Валентина Литвяк
    Генеально!👍👍👍Продажа недвижимо...

NCCN присоединилась к глобальным онкологическим организациям для первого в истории международного учебного совещания по планам борьбы с раком 

NCCN присоединилась к глобальным онкологическим организациям для первого в истории международного учебного совещания по планам борьбы с раком 

Национальная комплексная онкологическая сеть (NCCN) — некоммерческий альянс ведущих онкологических центров в Соединенных Штатах, который публикует основанные на фактических данных экспертные рекомендации, основанные на консенсусе, — присоединилась к глобальным организациям на первом в истории Форуме специалистов по планированию борьбы с раком в Женеве, Швейцария, 14-16 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх