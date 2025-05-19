Лето без риска: как выбрать безопасный детский лагерь в Петербурге

Приближается лето. Пора каникул и отпусков. Пока власти проверяют готовность детских лагерей к летнему сезону, родителям стоит заранее изучить условия проживания, программу и безопасность выбранного места.
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