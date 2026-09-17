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Спорт Уик-Энд

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Наказуем ли пенальти наступ капитана «Зенита» на голову капитану «Балтики»? Мнение экс-арбитра ФИФА

Наказуем ли пенальти наступ капитана «Зенита» на голову капитану «Балтики»? Мнение экс-арбитра ФИФА

Вчера в матче 9-го тура РПЛ в Калининграде капитан «Балтики» Андрей Мендель поскользнулся на 25-й минуте, а защитник «Зенита» - он же капитан гостей - Дуглас Сантос, падал после борьбы, наступил на голову сопернику.

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