Наказуем ли пенальти наступ капитана «Зенита» на голову капитану «Балтики»? Мнение экс-арбитра ФИФА

Вчера в матче 9-го тура РПЛ в Калининграде капитан «Балтики» Андрей Мендель поскользнулся на 25-й минуте, а защитник «Зенита» - он же капитан гостей - Дуглас Сантос, падал после борьбы, наступил на голову сопернику.