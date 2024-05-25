Как собрать кулинарную вечеринку / Лучшие рецепты для готовки с друзьями

Впереди майские выходные — отличное время для встречи с друзьями дома, на даче или на пикнике. Food.ru делится инструкцией для тех, кто давно хочет разнообразить шашлычные посиделки и собрать настоящую кулинарную вечеринку, где сначала все вместе готовят, а потом едят.