Жуткая авария сегодня утром на ДК в Торезе Питбайк выехал на встречку и врезался в легковое авто. Сообщается, что в результате ДТП погибла молодая девушка ещё один человек госпитализирован.
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Жуткая авария сегодня утром на ДК в Торезе Питбайк выехал на встречку и врезался в легковое авто. Сообщается, что в результате ДТП погибла молодая девушка ещё один человек госпитализирован.
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