Театр абсурда
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Театр абсурда

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Галкин* совсем сдал. Шутки кончились. Глумился над возрастом российских исполнителей, забыв, что женат на бабушке

Галкин* совсем сдал. Шутки кончились. Глумился над возрастом российских исполнителей, забыв, что женат на бабушке

На западе Ох, уж этот Максимка. до чего ж, всё-таки, гаденькая личность. Знаете, я даже рад, что всё получилось как получилось и он "раскрылся" по полной программе - теперь никто никаких иллюзий в отношении его не испытывает.

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