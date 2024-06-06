В Нижнем Новгороде для предпринимателей провели конференцию «Ключевые вызовы и новые реалии бизнеса в 2024 году»

3 июня 2024 года в ТПП Нижегородской области состоялась конференция для предпринимателей региона, посвященная взаимодействию власти и бизнеса по вопросам развития предпринимательства Нижегородской области.
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