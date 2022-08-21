Юрист перечислил долги с которые не поможет закон о банкротстве

Гражданин России может избавиться от большинства долгов благодаря закону о банкротстве, но избавиться от некоторых не получится, несмотря ни на какие материальные сложности, заявил заслуженный юрист Иван Соловьев 21 августа, сообщает «Прайм».
Гражданин России может избавиться от большинства долгов благодаря закону о банкротстве, но избавиться от некоторых не получится, несмотря ни на какие материальные сложности, заявил заслуженный юрист Иван Соловьев 21 августа, сообщает «Прайм».
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